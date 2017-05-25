16:04, 25 Мая 2017
В Детской республиканской больнице Карелии отказались помочь ребенку
По теме
Загрузка...
В ДРБ двухлетней девочке отказали в экстренной вакцинации после укуса клеща. Ситуация разрешилась только после звонка в Минздрав.
В редакцию "Столицы на Онего" написал мужчина, который рассказал, что его дочь, которой 1 год и 10 месяцев, укусил клещ.
За медицинской помощью он обратился в Детскую республиканскую больницу, но там ему отказали в вакцинации.
По словам мужчины, в больнице сослались на то, что обратившиеся относятся к прионежской больнице, которая находится в Ладве, так как проживают в Заозерье.
"После того как я позвонил на горячую линию Минздрава, нам все-таки оказали скорую помощь", - рассказал мужчина.
По теме
Выбор читателей
18.05.2017, 10:15
22.05.2017, 16:36
19.05.2017, 19:40
24.05.2017, 11:48
19.05.2017, 13:02
22.05.2017, 06:40
Аналитика
Сегодня 13:10
Обществоведение
Завершился конкурс профессионального мастерства "Дока-2017"
24.05.2017 11:31
23.05.2017 16:24
19.05.2017 11:00
18.05.2017 10:15
Чтиво
Сегодня 15:12
Без политики
В мэрии Петрозаводска поспорили о языческих символах на камнях, которыми хотят украсить парк "Ямка", и обсудили, чем пахнет в карельской столице.
22.05.2017 10:21
17.05.2017 14:04
17.05.2017 13:00
Медиа
20.05.2017 16:55
Афиша
Опрос
Что должно быть на Онежской набережной?
Комментарии