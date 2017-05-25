В Детской республиканской больнице Карелии отказались помочь ребенку

В ДРБ двухлетней девочке отказали в экстренной вакцинации после укуса клеща. Ситуация разрешилась только после звонка в Минздрав.

В редакцию "Столицы на Онего" написал мужчина, который рассказал, что его дочь, которой 1 год и 10 месяцев, укусил клещ.

За медицинской помощью он обратился в Детскую республиканскую больницу, но там ему отказали в вакцинации.

По словам мужчины, в больнице сослались на то, что обратившиеся относятся к прионежской больнице, которая находится в Ладве, так как проживают в Заозерье.

"После того как я позвонил на горячую линию Минздрава, нам все-таки оказали скорую помощь", - рассказал мужчина.