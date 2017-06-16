В Финляндии откроется первый в мире музей Муми-троллей

Во Дворце Тампере сегодня откроется Музей Муми-троллей.

Постоянная выставка музея "А что потом?" посвящена миру книг Туве Янссон о Муми-троллях.

Богатая коллекция является главным козырем Музея Муми-троллей в Тампере, - сказала арт-директор компании Moomin Characters София Янссон в утренней программе Yle TV-1. Музей показывает ранее не выставлявшиеся работы и иллюстрации, выполненные автором книг о Муми-троллях Туве Янссон.

На выставке можно ознакомиться с полной историей Муми-троллей, начиная с первой книги "Маленькие тролли и большое наводнение" (1945) до самого последнего произведения под названием "В конце ноября" (1970), пишет Yle.