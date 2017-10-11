15:06, 11 Октября 2017
В Финляндии выпал первый снег
По теме
Загрузка...
На севере Суоми в ночь на 11 октября выпал первый снег.
Традиционно приближение зимы сначала почувствовала Лапландия. Больше всего снега (4 см) в 8 утра было зафиксировано в местечке Киттиля, сообщает Метеорологический институт Финляндии.
В Саариселька землю накрыло белым покрывалом толщиной 3 см, в Соданкюля - в 2 см.
Официально первым снег считается в Суоми при условии, когда в 8 утра его слой на земле составляет не менее 1 см, пишет "Фонтанка.Fi".
По теме
Выбор читателей
05.10.2017, 11:15
09.10.2017, 15:03
09.10.2017, 14:57
10.10.2017, 15:48
04.10.2017, 12:42
Аналитика
10.10.2017 10:58
Политкухня
В споре о том, кто должен стать новым уполномоченным по правам ребенка в Карелии, политолог Олег Реут видит "катастрофическое непонимание" функций этой должности.
09.10.2017 11:18
06.10.2017 11:05
05.10.2017 11:15
03.10.2017 16:14
Чтиво
Сегодня 13:06
Личное мнение
О том, почему не нужно оставлять "автограф" где попало, рассказывает председатель Карельской республиканской ассоциации "За безопасность дорожного движения" Алефтина Смирнова.
06.10.2017 11:54
02.10.2017 14:19
27.09.2017 13:16
Медиа
09.10.2017 09:09
Опрос
Кто должен стать следующим детским омбудсменом Карелии?
Афиша
Сегодня в городе (2)
Комментарии