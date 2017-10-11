В Финляндии выпал первый снег

На севере Суоми в ночь на 11 октября выпал первый снег.

Традиционно приближение зимы сначала почувствовала Лапландия. Больше всего снега (4 см) в 8 утра было зафиксировано в местечке Киттиля, сообщает Метеорологический институт Финляндии.

В Саариселька землю накрыло белым покрывалом толщиной 3 см, в Соданкюля - в 2 см.

Официально первым снег считается в Суоми при условии, когда в 8 утра его слой на земле составляет не менее 1 см, пишет "Фонтанка.Fi".