В Карелии экс-глава районной администрации выходит на свободу

Верховный суд Карелии 1 июня смягчил наказание для Светланы Чечиль.

Верховный суд Карелии отменил решение суда первой инстанции и заменил экс-главе администрации Прионежского района Светлане Чечиль неотбытую часть наказания более мягким видом наказания, а именно – ограничением свободы, сообщает Губернiя Daily. По информации журналистов издания, Чечиль выглядела уставшей.

Напомним, что в декабре прошлого года Светлана Всеволодовна обращалась в Петрозаводский городской суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении, но ей было отказано в связи с наличием двух взысканий. Позже оба эти взыскания суды признали незаконными. Отказ в апреле текущего года последовал и на ходатайство Чечиль о замене неотбытой части наказания более мягким его видом. В своем решении судья указал, что "за весь период отбывания наказания Чечиль ничем положительным себя не проявила, поощрений не имеет, допустила конфликтную ситуацию с другой осужденной". Однако, сообщает издание, получить поощрения, на которые сослался судья, невозможно. Их раздают за работу, а работы в колонии нет. Об этом же в Верховном суде Карелии говорила и Светлана Чечиль.