В Карелии "местный авторитет" достал нож и отобрал у таксиста автомобиль

Беспредел устроили пассажиры такси в Мелиоративном, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть ОМВД России по Прионежскому району поступило сообщение о том, что в поселке Мелиоративном в автомобиле разъезжает нетрезвый гражданин. На место прибыл наряд ДПС. Вскоре выяснилось, что требуется выезд и следственно-оперативной группы.

Полицейские установили, что ранним утром 31 августа житель поселка подвозил в Мелиоративный попутчика. По прибытии пассажир начал объяснять, что он является негласным лидером окрестности. В подкрепление авторитета он достал нож. Водитель выскочил из салона автомобиля. А оставшийся в машине попутчик пересел на водительское место и попытался догнать на транспорте оппонента. Затем он повредил руку водителю.

В настоящее время 32-летнему ранее судимому подозреваемому инкриминируется 2 статьи уголовного кодекса РФ: "Угон" и "Умышленное причинение средней тяжести здоровью".