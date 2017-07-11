В Карелии отметили Петров день

В Марциальных водах показали спектакль, провели викторину и воссоздали баталии.

В музее и санатории "Марциальные воды" 9 июля прошел престольный праздник "Петров день". Праздник состоялся в преддверии важной даты православного календаря, отмечаемой ежегодно 12 июля, – Дня святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

Праздничная программа началась с театрализованного представления у исторического павильона "Петровский" – зрителей увлекли сцены из спектакля Вячеслава Агапитова "Государевы гостинцы" с участием героев истории – крестьянина Ивана Ребоева, открывшего целебные источники, и самого Петра Великого. Для зрителей исторические персонажи провели викторину по истории развития и становления курорта и Кончезерского края.

В деревянной церкви апостола Петра – памятнике архитектуры петровской эпохи – прошло торжественное богослужение, в котором смогли принять участие все желающие.

Праздник продолжил концерт "Виват, Марциальные воды!". Историко-морской клуб "Гардемарины" и танцевальная студия "Дыхание времени" (г. Кондопога), воссоздали эпизоды рекрутских баталий со строевыми учениями мушкетеров и пикинеров, дуэли на шпагах и танцы Петровской эпохи. Состоялась дегустация карельских напитков и продуктов местных производителей в кафе "Петровская харчевня".

Завтра, 12 июля, в Петров день, в филиале Национального музея Республики Карелия – музее истории первого российского курорта "Марциальные воды" вход для посетителей бесплатный. Музей – памятник федерального значения. В состав музея-заповедника входят: дом-музей (1830 года постройки), павильон над бывшим источником лечебной воды (XIX в.), павильон над местом добычи руды (XIX в.), церковь апостола Петра (XVIII в.).