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17:40, 17 Мая 2017

В Карелии пенсионерка пригласила к себе незнакомца, а он оказался негодяем

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Радость общения с первым встречным оказалась недолгой.

С заявлением о краже имущества в дежурную часть полиции Суоярвского района обратилась 51-летняя местная жительница, сообщили в МВД Карелии. Она пояснила, что майским днем познакомилась на улице с мужчиной. Родилась идея вместе отпраздновать встречу и пенсионерка пригласила гражданина к себе в гости.

Как выяснили полицейские, после общения хозяйка уснула. А случайный знакомый исчез. Вместе с ним пропали фотоаппарат и ноутбук. Сведения о подозреваемом у женщины исчерпывались лишь знанием его имени.

Сотрудники уголовного розыска установили причастного к краже – ранее неоднократно судимого за имущественные преступления 35-летнего уроженца Суоярви. К моменту раскрытия преступления он не успел сбыть похищенную технику, хотя намеревался это сделать в ближайшее время. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о краже. Имущество вернется владелице.

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