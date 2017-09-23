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Новости. Криминал
10:00, 23 Сентября 2017

В Карелии пьяный житель Мурманска подрался с полицейскими в поезде

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В отношении жителя Мурманской области возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении сотрудника транспортной полиции.

 

Об этом сообщает пресс-служба Петрозаводского линейного отдела МВД России на транспорте.

45-летний житель Мурманской области, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, ехал в поезде «Москва - Мурманск» и вел себя вызывающе. Гражданин употреблял спиртное и мешал отдыху попутчиков. Начальником поезда было принято решение об отстранении данного пассажира от дальнейшего проезда.

Наряд транспортной полиции отправился по вызову к пассажирскому поезду «Москва - Мурманск», прибывающему на станцию Сегежа.

Транспортные полицейские явились на место и потребовали от гражданина прекратить нарушение общественного порядка. В ответ нетрезвый пассажир стал оскорблять полицейских и оказал им физическое сопротивление.

В отношении мужчины составлены  протоколы об административном правонарушении.

Также в  отношении буйного пассажира следователем Северо-западного следственного управления на транспорте Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти.

Нарушителю грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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