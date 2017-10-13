15:17, 13 Октября 2017
В Карелии планируется добывать золото
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Корпорация развития Карелии объявила, что в Пряжинском районе республики планируется строительство золотодобывающего и щебеночного производств.
В Петрозаводске обсуждаются перспективы реализации крупного инвестиционного проекта по строительству опытно-промышленного карьера на месторождении рудного золота "Новые пески" в Пряжинском районе, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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