В Карелии планируется добывать золото

Корпорация развития Карелии объявила, что в Пряжинском районе республики планируется строительство золотодобывающего и щебеночного производств.

В Петрозаводске обсуждаются перспективы реализации крупного инвестиционного проекта по строительству опытно-промышленного карьера на месторождении рудного золота "Новые пески" в Пряжинском районе, сообщают "Вести Карелии".

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