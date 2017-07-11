В Карелии предприятие ЖКХ оштрафовали за сброс сточных вод

В Кондопожском районе очистные сооружения загрязняли водные объекты.

Кондопожский городской суд удовлетворил требования территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия, которое установило, что Кондопожское ММП ЖКХ нарушало положения статей СанПиНа. С канализационных очистных сооружений предприятия в поселках Гирвас и Березовка в водные объекты Пионерканал и Чув-ручей происходил сброс сточных вод, опасных по эпидемиологическому критерию, без соответствующей очистки и обеззараживания.

Суд пришел к выводу о доказанности вины Кондопожского ММП ЖКХ в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.3 КоАП, и назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 11000 рублей.