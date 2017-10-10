07:05, 10 Октября 2017
В Карелии сегодня будет облачно и дождливо
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О погоде на 10 октября в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 10 октября будет облачная погода. Пройдет небольшой дождь.
Ветер днем юго-восточный, южный умеренный.
Температура днем до +8, +10.
В районах Карелии также будет облачно. Пройдут дожди.
Ветер восточный, северо-восточный, днем на юге - юго-восточный, южный умеренный, местами с порывами до сильного.
Температура днем до +5, +10
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