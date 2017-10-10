В Карелии сегодня будет облачно и дождливо

О погоде на 10 октября в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 10 октября будет облачная погода. Пройдет небольшой дождь.

Ветер днем юго-восточный, южный умеренный.

Температура днем до +8, +10.

В районах Карелии также будет облачно. Пройдут дожди.

Ветер восточный, северо-восточный, днем на юге - юго-восточный, южный умеренный, местами с порывами до сильного.

Температура днем до +5, +10