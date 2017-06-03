17:00, 03 Июня 2017
В Карелии сегодня похолодает до -1 градуса
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В республике и Петрозаводске сохранится холодная погода, сообщает Гидрометцентра.
В воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода. Временами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер северо-западный умеренный.
Температура ночью +1 +3, днем +8 +10.
В районах Карелии также будет Облачно с прояснениями. В большинстве районов республики кратковременные осадки в виде дождя, ночью с мокрым снегом.
Температура ночью +4 -1, днем +5+10, на юге местами до +14 градусов.
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