В Карелии сегодня похолодает до -1 градуса

В республике и Петрозаводске сохранится холодная погода, сообщает Гидрометцентра.

В воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода. Временами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер северо-западный умеренный.

Температура ночью +1 +3, днем +8 +10.

В районах Карелии также будет Облачно с прояснениями. В большинстве районов республики кратковременные осадки в виде дождя, ночью с мокрым снегом.

Температура ночью +4 -1, днем +5+10, на юге местами до +14 градусов.