В Карелии суд наказал живодеров, душивших собаку веревкой

Двое жителей Сортавальского района осуждены за жестокое обращение с животным, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Сортавалы поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении двух местных жителей, обвиняемых в жестоком обращении с животным.

Приговором мирового судьи они признаны виновными в совершении преступления.

Установлено, что подсудимые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по просьбе сожительницы одного из них попытались убить ее собаку.

Сначала приятели в сарае возле дома попытались задушить пса бельевой веревкой, а затем зарезать ножом. Бросив животное умирать, сообщники продолжили распивать спиртное.

Раненая собака все же смогла самостоятельно выбраться из сарая на улицу. Местные жители доставили ее к ветеринару и оплатили операцию, а после лечения передали в общество защиты животных. В настоящее время собака обрела новых хозяев.

По приговору суда подсудимым назначено наказание в виде обязательных работ: одному – на срок 240 часов, второму – 250 часов.

Обязательные работы заключаются в выполнении осужденным в свободное от основной работы или учебы время бесплатных общественно полезных работ. Вид обязательных работ и объекты, на которых они отбываются, определяются органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями. В случае злостного уклонения осужденного от отбывания обязательных работ они могут быть заменены на принудительные работы или лишение свободы.