11:20, 03 Октября 2017
В Карелии ущемляют интересы поставщиков молока, заявили в Минсельхозе
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В министерстве сельского, рыбного и охотничьего хозяйства заявили, что карельские молокозаводы заключают договоры на невыгодных для поставщиков сырья условиях.
Руководитель Минсельхоза Карелии Владимир Лабинов заявил, что интересы производителей молока ущемляются из-за невыгодных условий в договорах с карельскими молокозаводами, пишут "Вести Карелии".
"Например, договор с Олонецким заводом ограничивает возможность поставщика молока инициировать повышение цены чаще, чем в шесть месяцев один раз. А, например, аналогичные договоры в Центральном Черноземье позволяют производителю молока инициировать возможность повышения цены не чаще двух раз в месяц",- сообщил Лабинов.
Подробнее читайте в материале издания.
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