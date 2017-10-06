В Карелии в интернет-киоске играли в азартные игры

Владелец бизнеса заплатит крупный штраф.

По сообщению республиканской прокуратуры, с января по июль 2016 года индивидуальный предприниматель из Костомукши организовал незаконную деятельность по проведению азартных игр под видом предоставления доступа в сеть интернет. В принадлежащем 44-летнему предпринимателю здании по улице Первомайской в Костомукше был размещен интернет-киоск, который принимал деньги и выдавал посетителю чек, с помощью которого осуществлялся доступ к азартным играм на сайтах в интернете, там же можно было получить причитающийся выигрыш. В помещении изъяты одиннадцать компьютеров, сетевое оборудование, документация о деятельности юридических лиц и денежные средства.

Действия виновного квалифицированы по части 1 статьи 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации – незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет.

Предпринимателю назначено наказание в виде штрафа в размере 180 тысяч рублей. Игровое оборудование конфисковано.