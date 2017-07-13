В Карелии водитель получил условный срок за систематическое пьянство за рулем

Житель Лахденпохского района, неоднократно наказанный за управление автомобилем в состоянии опьянения, вновь привлечен к уголовной ответственности, сообщает прокуратура Карелии.

В октябре 2016 года 30-летний житель Лахденпохского района был осужден по ст. 264.1 УК РФ за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения после привлечения к административной ответственности за такое же правонарушение.

Суд приговорил его к 80 часам обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на 2 года.

Однако в апреле 2017 года автовладелец снова сел за руль автомобиля, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

За это преступление суд назначил подсудимому наказание в виде 7 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, с лишением на 2 года права управления транспортными средствами.

Суд обязал осужденного не менять место жительства и место работы без уведомления уголовно–исполнительной инспекции и регулярно являться в инспекцию на регистрацию.