В Карелии возможна отмена некоторых пригородных и междугородных рейсов

Более 40 процентов всех пригородных и междугородных перевозок с петрозаводского автовокзала находятся под угрозой из-за ухода с рынка трех перевозчиков.

Как сообщает паблик "Автовокзал Петрозаводск", три частных перевозчика - ООО "Инлайн", "Транском" и "АТК" - проинформировали Госкомитет по транспорту и "Карелавтотранс", что с 10 июня 2017 года прекращают любую перевозочную деятельность с петрозаводского автовокзала. Эти компании осуществляли более 40 процентов всех пригородных и междугородных перевозок с автовокзала столицы Карелии.

"В период с 10 по 12 июня возможна отмена некоторых пригородных и междугородных рейсов. Учитывая сложившуюся ситуацию, просим вас отнестись к этому с пониманием", - предупреждают в паблике автовокзала.

В настоящий момент ГУП РК "Карелавтотранс", в чьем ведении находится автовокзал, и Госкомитет РК по транспорту вместе с другими ответственными перевозчиками Петрозаводска и Карелии предпринимают экстренные меры по замене перевозчиков на пригородных и междугородных рейсах.