Новости. Общество
11:33, 11 Июня 2017

В Карелии возможна отмена некоторых пригородных и междугородных рейсов

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Более 40 процентов всех пригородных и междугородных перевозок с петрозаводского автовокзала находятся под угрозой из-за ухода с рынка трех перевозчиков.

Как сообщает паблик "Автовокзал Петрозаводск", три частных перевозчика - ООО "Инлайн", "Транском" и "АТК" - проинформировали Госкомитет по транспорту и "Карелавтотранс", что с 10 июня 2017 года прекращают любую перевозочную деятельность с петрозаводского автовокзала. Эти компании осуществляли более 40 процентов всех пригородных и междугородных перевозок с автовокзала столицы Карелии.

"В период с 10 по 12 июня возможна отмена некоторых пригородных и междугородных рейсов. Учитывая сложившуюся ситуацию, просим вас отнестись к этому с пониманием", - предупреждают в паблике автовокзала.

В настоящий момент ГУП РК "Карелавтотранс", в чьем ведении находится автовокзал, и Госкомитет РК по транспорту вместе с другими ответственными перевозчиками Петрозаводска и Карелии предпринимают экстренные меры по замене перевозчиков на пригородных и междугородных рейсах.

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Комментарии

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Саныч
2017-06-11 13:11:21
Большая хрустальная **па всё ближе.
Leopol'd
2017-06-11 11:56:20
А те чиновники, что помогали Худилайнену продвигать эти фирмы продолжают работать?
Марк
2017-06-11 13:41:39
Leopol'd, Можно подумать, кто то даст им дальше здесь работать. Не их личное желание уйти. Попросили. Причём тут чиновники? А дальше будет хуже, вот увидите
Гость
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