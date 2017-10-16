В Карелию идут танки

Военно-исторический парк и военный лагерь на территории музея "Гора Филина" в Лахденпохском районе пополнится новыми выставочными экспонатами военной техники.

Министерство обороны Российской Федерации завершает работу по демилитаризации и подготовке танков к отправке в Лахденпохью. Два танка прибудут в Карелию благодаря содействию заместителя секретаря Совета безопасности Рашида Нургалиева, министерства обороны Российской федерации, министерства культуры Республики Карелия и администрации Лахденпохского городского поселения.

Комплекс "Гора Филина" – военно-исторический объект, бывший основной командный пункт финских войск, чья история началась в период Второй мировой войны.

Комплекс открыт для посещения туристами, которые интересуются военной историей края. В музее представлены экспозиции "Зимняя война 1939–1940 годов", "Великая Отечественная война в Карелии 1941–1944 годы", созданы два экологических пешеходных маршрута – один вокруг скалы, второй с выходами на три смотровые площадки.

Помимо исторической составляющей, туристам также будет интересна и природная, геологическая сторона объекта. В "Горе Филина" встречаются минералы биотит, кварц, гранат, мусковит, кианит, андалузит, сортавалит. Последний минерал встречается только в юго-западной части Карелии и больше нигде в мире.