17:00, 25 Сентября 2017
В Карелию ночью 26 сентября придут заморозки
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О погоде на вторник в Карелии рассказали синоптики республиканского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 26 сентября ожидается переменная облачность.
Без осадков. Ночью и утром возможен слабый туман.
Ветер переменный слабый.
Ночная температура составит +5, +7 градусов, днем потеплеет до +12, +14.
В районах Карелии также будет переменная облачность.
Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. В ночные часы в воздухе и на почве местами заморозки.
Ветер переменных направлений 2-7 м/с.
Ночью похолодает до +4, +9 градусов, местами температура опустится до -1, -3.
Днем воздух прогреется до +12, +17 гардусов.
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