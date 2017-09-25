В Карелию ночью 26 сентября придут заморозки

О погоде на вторник в Карелии рассказали синоптики республиканского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 26 сентября ожидается переменная облачность.

Без осадков. Ночью и утром возможен слабый туман.

Ветер переменный слабый.

Ночная температура составит +5, +7 градусов, днем потеплеет до +12, +14.

В районах Карелии также будет переменная облачность.

Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. В ночные часы в воздухе и на почве местами заморозки.

Ветер переменных направлений 2-7 м/с.

Ночью похолодает до +4, +9 градусов, местами температура опустится до -1, -3.

Днем воздух прогреется до +12, +17 гардусов.