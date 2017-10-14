В Костомукше повисшего на карнизе 6 этажа пьяного мужчину спас случайный патруль

Сотрудники вневедомственной охраны спасли пьяного жителя Костомукши, который повис на карнизе общежития, сообщает отделение Росгвардии по Карелии.

По информации ведомства, 27-летнего жителя Костомукши, висящего на карнизе 6 этажа одного из городских общежитий, заметила группа задержания, которая занималась патрулированием.

Сотрудники доложили ситуацию в дежурную часть и поднялись в общежитие.

Молодого мужчину втащили внутрь, он оказался вне опасности. К этому времени подъехали скорая помощь и сотрудники ППС. По предварительной информации, гражданин был в состоянии опьянения. Причины, по которым он оказался в опасном положении, выясняются.