11:36, 14 Октября 2017
В Костомукше повисшего на карнизе 6 этажа пьяного мужчину спас случайный патруль
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Сотрудники вневедомственной охраны спасли пьяного жителя Костомукши, который повис на карнизе общежития, сообщает отделение Росгвардии по Карелии.
По информации ведомства, 27-летнего жителя Костомукши, висящего на карнизе 6 этажа одного из городских общежитий, заметила группа задержания, которая занималась патрулированием.
Сотрудники доложили ситуацию в дежурную часть и поднялись в общежитие.
Молодого мужчину втащили внутрь, он оказался вне опасности. К этому времени подъехали скорая помощь и сотрудники ППС. По предварительной информации, гражданин был в состоянии опьянения. Причины, по которым он оказался в опасном положении, выясняются.
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