В мэрии Петрозаводска расскажут о госпрограммах

Всех желающих приглашают послушать о программах в сфере ЖКХ и здравоохранения.

Некоммерческое партнерство "Модернизация многоквартирных домов" 27 и 28 сентября приглашает на семинары всех, кто желает участвовать в государственных программах Республики Карелия по темам ЖКХ, социальная сфера и здравоохранение.

Семинары-собрания будут проходить с 17.30 до 19.00 в большом зале администрации Петрозаводска (пр. Ленина, д. 2). Некоммерческое партнерство "Модернизация МКД" проводит мероприятия в рамках пилотного проекта "Программы - гражданам", их цель - разъяснение гражданам подробностей участия в государственных программах РК.

На актуальные вопросы ответят представители профильных госучреждений. Участники собраний получат раздаточный материал для личного использования и размещения на информационных досках своих домов.

27 сентября с 17.30 до 19.00 состоится собрание-семинар по теме ЖКХ:

1. Программа поддержки местных инициатив (благоустройство общественных территорий - 4,8 млн рублей в 2017 году, принимаются заявки на 2018 год) - выступит начальник управления благоустройства и экологии комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации Петрозаводского городского округа Анна Дудырина.

2. Участие муниципалитета в реализации программ - выступит заместитель председателя комитета ЖКХ Евгений Перов.

3. Программа "Комфортная городская среда" (благоустройство - до 2 млн рублей на двор в 2018 году), выступит руководитель Центра общественного контроля НП "ЖКХ Контроль" Дмитрий Данильев.

28 сентября с 17.30 до 19.00 - собрание-семинар по теме "Социальная сфера и здравоохранение":

1. Ведомственная целевая программа "Адресная социальная помощь" (детские ортопедические изделия до 8500 руб., субсидии ЖКУ, малоимущие, многодетные, отдельные категории граждан) - выступит начальник управления социальной поддержки Министерства социальной защиты, труда и занятости Марианна Егорова.

2. Бесплатные программы Центра медицинской профилактики (отказ от курения, психолог, проект "кардиомаршрут", школы пациента: "зож", "артериальная гипертензия", стресс и стрессоустойчивость и др.) - выступит начальник информационно-издательского отдела Центра медицинской профилактики Алексей Сабанцев.

3. Бесплатная юридическая помощь - выступит начальник ГКУ РК "Государственное юридическое бюро Республики Карелия" Татьяна Тимофеева.

4. Программы Центра социальной работы Петрозаводска (ветераны, льготы ЖКУ на капремонт) - выступит начальник центра Валентина Картавенко.