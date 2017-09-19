В Москве обсудили реализацию ФЦП "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года"

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Новости. Политика
11:39, 19 Сентября 2017

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Вопросы финансирования и уточнения перечня мероприятий программы глава Карелии Артур Парфенчиков обсудил с секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым и заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Козаком.

На встрече с секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым речь шла о реализации мероприятий, связанных с подготовкой  к 100-летию образования Республики Карелия. Артур Парфенчиков сообщил, что в текущем году в рамках выполнения решений государственной комиссии в Карелии обеспечен ввод в эксплуатацию целого ряда знаковых для жителей республики объектов: Петрозаводского президентского кадетского училища (первый этап), Центра культурного развития в Костомукше, Физкультурно-оздоровительного комплекса в Питкяранте. Завершен второй этап реконструкции здания Национальной библиотеки Карелии, завершаются работы по обустройству 25 детских игровых и спортивных площадок на территории Петрозаводска.

По словам руководителя региона, до конца 2017 года предстоит завершить строительство инфраструктуры промышленного парка в Надвоицах, путепровода на улице Гоголя в Петрозаводске (первый этап), ряда социальных объектов: Перинатального центра, 10 модульных ФАПов на территории шести районов республики, общеобразовательного учреждения в поселке Ледмозеро Муезерского района, универсальной загородной учебно-тренировочной базы Центр спортивной подготовки "Школа высшего спортивного мастерства", а также ряда других объектов.

"В настоящее время нам представляется чрезвычайно важным уточнить перечень мероприятий, включенных в федеральную целевую программу и обеспечить их соответствующим финансированием, - пояснил Артур Парфенчиков. -  Нами предложена новая редакция программы с учетом приоритетов социально-экономического развития Республики Карелия и расходов на дальнейшую эксплуатацию введенных объектов".

Вопросы финансирования новой редакции программы Артур Парфенчиков также обсудил на встрече с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Козаком. Учитывая важность строительства новых объектов, руководитель региона обратился с просьбой поддержать правительство Республики Карелия в решении вопроса планового финансирования мероприятий программы в период 2018-2020 годов.

Еще одной темой встречи с Дмитрием Козаком стали вопросы формирования бюджета региона на 2018-2019 годы.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2017-09-19 13:21:49
Еще одной темой встречи с Дмитрием Козаком стали вопросы формирования бюджета региона на 2018-2019 годы.

А Козак-то тут каким боком? Формированием бюджета занимается заксобрание. Что-то многовато нахлебников на и без того нищий регион!
Петрович
2017-09-19 12:29:23
Причем здесь Патрушев, ему, что делать нечего? Создал социальную напряженность вместе Худилайненом, теперь к юбилею присасываются, как бы деньги мимо не ушли?!
новый
2017-09-19 11:58:21
Плевать мне на ихнее столетие. Градус давай.
Гость
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