В Москве обсудили реализацию ФЦП "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года"

Вопросы финансирования и уточнения перечня мероприятий программы глава Карелии Артур Парфенчиков обсудил с секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым и заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Козаком.

На встрече с секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым речь шла о реализации мероприятий, связанных с подготовкой к 100-летию образования Республики Карелия. Артур Парфенчиков сообщил, что в текущем году в рамках выполнения решений государственной комиссии в Карелии обеспечен ввод в эксплуатацию целого ряда знаковых для жителей республики объектов: Петрозаводского президентского кадетского училища (первый этап), Центра культурного развития в Костомукше, Физкультурно-оздоровительного комплекса в Питкяранте. Завершен второй этап реконструкции здания Национальной библиотеки Карелии, завершаются работы по обустройству 25 детских игровых и спортивных площадок на территории Петрозаводска.

По словам руководителя региона, до конца 2017 года предстоит завершить строительство инфраструктуры промышленного парка в Надвоицах, путепровода на улице Гоголя в Петрозаводске (первый этап), ряда социальных объектов: Перинатального центра, 10 модульных ФАПов на территории шести районов республики, общеобразовательного учреждения в поселке Ледмозеро Муезерского района, универсальной загородной учебно-тренировочной базы Центр спортивной подготовки "Школа высшего спортивного мастерства", а также ряда других объектов.

"В настоящее время нам представляется чрезвычайно важным уточнить перечень мероприятий, включенных в федеральную целевую программу и обеспечить их соответствующим финансированием, - пояснил Артур Парфенчиков. - Нами предложена новая редакция программы с учетом приоритетов социально-экономического развития Республики Карелия и расходов на дальнейшую эксплуатацию введенных объектов".

Вопросы финансирования новой редакции программы Артур Парфенчиков также обсудил на встрече с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Козаком. Учитывая важность строительства новых объектов, руководитель региона обратился с просьбой поддержать правительство Республики Карелия в решении вопроса планового финансирования мероприятий программы в период 2018-2020 годов.

Еще одной темой встречи с Дмитрием Козаком стали вопросы формирования бюджета региона на 2018-2019 годы.