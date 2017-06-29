В одном из бюджетных учреждений Петрозаводска кормили просроченными макаронами?

При плановой проверке одного из бюджетных учреждений выявлено нарушение в сфере безопасности и качества зерна и продуктов его переработки, сообщили в управлении Россельхознадзора Карелии.

В ходе проверки установлено, что в одном из бюджетных учреждений находились в обороте партии круп, не соответствующие требованиям, предусмотренным законодательством РФ в области качества и безопасности зерна и крупы.

На маркировочных этикетках не указан вид, сорт круп, отсутствует единый знак обращения продукции, указанный срок хранения не соответствует требованиям ГОСТа, указанная на маркировочной этикетке дата выработки не соответствует действительности.

Данные факты являются нарушением требований Федерального закона.

Юридическому лицу выдано предписание об изъятии из оборота выявленных партий крупы.