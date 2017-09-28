В Олонецком районе злоумышленник "раздел" сельскохозяйственную технику

Олонецкие полицейские установили подозреваемого в краже сельскохозяйственных запчастей, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Олонца обратились предприниматели одного из поселков с сообщением, что с сельскохозяйственной машины были похищены части манипулятора: захват для рулонов и гидроцилиндры. Техника хранилась в поле. Стоимость похищенного составила без малого 40 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили подозреваемого. Житель Олонца 45 лет демонтировал и похитил элементы с целью дальнейшей продажи в пункт приема металлолома. Но не успел это сделать, так как был обнаружен оперативниками.