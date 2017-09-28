17:40, 28 Сентября 2017
В Олонецком районе злоумышленник "раздел" сельскохозяйственную технику
По теме
Загрузка...
Олонецкие полицейские установили подозреваемого в краже сельскохозяйственных запчастей, сообщили в МВД Карелии.
В полицию Олонца обратились предприниматели одного из поселков с сообщением, что с сельскохозяйственной машины были похищены части манипулятора: захват для рулонов и гидроцилиндры. Техника хранилась в поле. Стоимость похищенного составила без малого 40 тысяч рублей.
Сотрудники полиции установили подозреваемого. Житель Олонца 45 лет демонтировал и похитил элементы с целью дальнейшей продажи в пункт приема металлолома. Но не успел это сделать, так как был обнаружен оперативниками.
По теме
Выбор читателей
22.09.2017, 12:50
21.09.2017, 13:52
22.09.2017, 10:46
27.09.2017, 09:40
21.09.2017, 19:40
22.09.2017, 20:20
Аналитика
Сегодня 11:15
Капитал
ООО "ТехРент" не боится снегопадов и гололеда.
27.09.2017 16:15
27.09.2017 09:40
26.09.2017 10:13
26.09.2017 09:59
Чтиво
Сегодня 09:07
Без политики
Новая Skoda Octavia одна из наиболее успешных, востребованных и любимых машин в России.
27.09.2017 13:16
21.09.2017 14:02
19.09.2017 17:09
Медиа
Сегодня 10:27
Опрос
Будете ли вы что-то покупать на традиционной сельхозярмарке в Петрозаводске?
Афиша
Сегодня в городе (3)
детям
Комментарии