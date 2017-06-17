В память о Баталове в Петрозаводске покажут кино

Бесплатный киносеанс в память об Алексее Баталове пройдет в Центре культуры "Премьер", сообщили в министерстве культуры Карелии.

В воскресенье 18 июня в 17.30 в Центре культуры "Премьер" состоится сеанс фильма режиссёра Михаила Калатозова "Летят журавли" с Алексеем Баталовым в главной роли. Вход на киносеанс свободный.

Алексей Баталов, советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист, педагог и общественный деятель, Народный артист СССР, ушел из жизни 15 июня.

Актер Алексей Баталов запомнился миллионам зрителей по роли слесаря Гоши из оскароносного фильма Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Он стал эталоном мужчины для многих женщин Советского Союза. Алексей Баталов снялся в 76 фильмах. Его экранным героям – рабочим паренькам и интеллигентным мужчинам – хотелось подражать, быть похожими на них. Алексей Владимирович прожил большую и сложную жизнь. С потерей таких людей, блистательных и умных актеров, наша жизнь становится беднее. Алексею Владимировичу Баталову сегодня нет достойной замены в отечественном кино. Он ушел от нас, но остались его роли в фильмах, которые можно смотреть и пересматривать много раз.