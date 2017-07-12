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Новости. Общество
18:00, 12 Июля 2017

В парламенте Ленобласти обсудили женскую грудь

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Депутаты не могли заснуть, обдумывая новый законопроект.

В среду, 12 июля, депутаты Законодательного собрания Ленинградской области обсудили инициативу своего коллеги Владимира Петрова, сообщает 47.news. Он предложил внести изменения в федеральный закон о рекламе и запретить рекламу медицинских услуг по установке имплантов груди. Объяснил это тем, что инородное тело увеличивает риск возникновения рака груди, кроме того, импланты затрудняют диагностику опухолей на начальных этапах.

В соавторы законопроекта Петров взял депутата Людмилу Тептину, которая вынуждена была объяснять коллегам важности инициативы, поскольку сам Петров слег с пневмонией.

Депутат Сергей Караваев заявил, что он не мог заснуть накануне и переживал, думая, как проголосовать за законопроект. Также он заметил, что к нему от Токсовского округа вопросов по поводу имплантов груди не поступало. Депутат и врач Александр Петров сообщил, что профессора, участвовавшие в обсуждении, высказались против законопроекта. Другой депутат-врач Татьяна Тюрина сообщила, что доказательств необходимости введения ограничений нет. Депутат Андрей Шаронов отметил, что все женщины и так красивые, и не надо дополнительно себя приукрашать. А спикер Сергей Бебенин с горечью заметил, что проблему пандусов обсуждали меньше, чем женскую грудь.

Федеральную инициативу Петрова в итоге не поддержали. 

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