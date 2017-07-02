17:00, 02 Июля 2017
В Петрозаводске 3 июля будет до +22 градусов
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В карельской столице в понедельник сохранится тёплая летняя погода, сообщает Гидрометцентр.
Сегодня в Петрозаводске ожидается облачная погода с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер восточных направлений слабый. Температура ночью +9 +11, днем +20 +22.
В районах Карелии будет также облачная с прояснениями погода. Днем местами, преимущественно на юге Карелии, кратковременный дождь. Ветер восточных направлений ночью слабый, днем умеренный.
Температура ночью +8 +13, местами, преимущественно по северным районам, +2 +7; днем +19 +24, у водоемов +15 +18.
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