В Петрозаводске 3 июля будет до +22 градусов

В карельской столице в понедельник сохранится тёплая летняя погода, сообщает Гидрометцентр.

Сегодня в Петрозаводске ожидается облачная погода с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер восточных направлений слабый. Температура ночью +9 +11, днем +20 +22.

В районах Карелии будет также облачная с прояснениями погода. Днем местами, преимущественно на юге Карелии, кратковременный дождь. Ветер восточных направлений ночью слабый, днем умеренный.

Температура ночью +8 +13, местами, преимущественно по северным районам, +2 +7; днем +19 +24, у водоемов +15 +18.