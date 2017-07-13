Френч-пресс TalleR 350мл
499 руб.
/
760 руб.
-34%
Экономия 261 руб
Набор посуды Taller 6 предметов
4199 руб.
/
6700 руб.
-37%
Экономия 2501 руб
Набор сковород Tefal Ingenio 3 предмета (сковороды 24/28+съемная ручка)
1999 руб.
/
3000 руб.
-33%
Экономия 1001 руб
Фужер для вина LUMINARC Эрмитаж6 шт 270 мл
399 руб.
/
1000 руб.
-60%
Экономия 601 руб
Тарелки Luminarc
от 49 руб.
/
250 руб.
-80%
Экономия 201 руб
Новости. Общество
18:20, 13 Июля 2017

В Петрозаводске ГИБДД отстранила от работы четырех водителей-иностранцев

По теме

ВИДЕО: Котик в шоке
13.07.17 18:40
Детям из Карелии показали на отдыхе в Крыму шоу Куклачева
13.07.17 18:00
Аварийщики установили причину подтопления улицы Московской в Петрозаводск
13.07.17 16:45
Все новости
Загрузка...

Сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска отстранили от управления водителей, которые перевозили пассажиров на основании национальных водительских удостоверений, выданных в других государствах, сообщили в ГИБДД города.

В Петрозаводске с 10 по 23 июля проходит профилактическое мероприятие "Безопасный автобус".

За 3 дня мероприятия сотрудниками ГИБДД пресечено 74 нарушения Правил дорожного движения водителями автобусов.

Только за один день сотрудники Госавтоинспекции отстранили от управления четырех водителей, которые управляли транспортными средствами и осуществляли перевозку пассажиров по регулярным маршрутам на основании национальных водительских удостоверений, выданных в других государствах.

В отношении данных водителей составлены административные материалы.

Штрафные санкции предусмотрены не только на водителей, но и на перевозчиков. В отношении должностных лиц вынесены определения об административном правонарушении за допуск к управлению транспортными средствами для работы на них вышеуказанных водителей. За нарушение закона им придется заплатить 50 тысяч рублей.

Напомним, 1 июня 2017 года вступили в силу изменения в федеральный закон "О безопасности дорожного движения" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, согласно которым вводится запрет юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям допускать к управлению транспортными средствами водителей, не имеющих российских водительских удостоверений.

Данный запрет не распространяется на водителей, участвующих в международном движении, а также граждан Белоруссии.

Обязанность по выполнению указанного запрета возложена на работодателей.

Обмен иностранных водительских удостоверений производится в экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции (без привязки к месту временного проживания или пребывания заявителя, но в пределах соответствующего субъекта Российской Федерации) по результатам экзаменов на право управления транспортными средствами по наивысшей категории или подкатегории, имеющейся в иностранном водительском удостоверении, либо той категории на право обладания которой претендует заявитель.

Для получения российских национальных водительских удостоверений иностранным гражданам необходимо будет пройти три обязательных экзамена: один теоретический и два практических - на площадке и в условиях городского движения.

По теме

ВИДЕО: Котик в шоке
13.07.17 18:40
Детям из Карелии показали на отдыхе в Крыму шоу Куклачева
13.07.17 18:00
Аварийщики установили причину подтопления улицы Московской в Петрозаводск
13.07.17 16:45
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.07.2017, 09:07
"Алиханов против РФ"
06.07.2017, 10:33
Действовали законно, но с "преступным умыслом"
10.07.2017, 14:25
Батюшки мои, студентов кинули, и Кержаков-браконьер
11.07.2017, 13:17
ФОТО: Очевидцы сняли Путина на Валааме в Карелии
11.07.2017, 11:12
Стало известно, сколько в Карелии продержится жара
11.07.2017, 13:56
ВИДЕО: Путин приехал к храму на Валааме на черном Mercedes-Benz

Аналитика

Сегодня 10:26
Тема недели
Если не врать и не воровать 11
Депутат Законодательного собрания Карелии от КПРФ, помощник депутата Госдумы Евгений Ульянов посетил "островок социализма" и считает, что по таким же принципам может развиваться наша республика.
Ширшина: "Все было сделано по закону" 13
12.07.2017 14:19
Подошли к фильтру 2
12.07.2017 14:06
"МегаФон" изнутри: как устроена одна из крупнейших в России мобильных сетей 1
10.07.2017 10:28
Действовали законно, но с "преступным умыслом" 17
06.07.2017 10:33
Вся аналитика

Чтиво

12.07.2017 16:39
Личное мнение
Михаил Данков: разовое "подкрашивание" не поможет
Почему историк и краевед выступает за официальный столичный статус Петрозаводска.
Батюшки мои, студентов кинули, и Кержаков-браконьер 6
10.07.2017 14:25
Первый "Последний адрес"
10.07.2017 12:07
Об изменениях в Правилах дорожного движения в 2017 году 1
04.07.2017 12:03
архив чтиво

Медиа

Sickest Wekfest-2017 в Петрозаводске
09.07.2017 15:37
все фото и видео

Афиша

Сегодня в городе (13)
Планета Обезьян: Война
Человек-паук: Возвращение домой
Блокбастер
Черная вода
Гадкий я 3
детям
Трансформеры: Последний рыцарь
Выстрел в пустоту
Дикая история
Лето онлайн
Выгодный обмен
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»