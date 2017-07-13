В Петрозаводске ГИБДД отстранила от работы четырех водителей-иностранцев

Сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска отстранили от управления водителей, которые перевозили пассажиров на основании национальных водительских удостоверений, выданных в других государствах, сообщили в ГИБДД города.

В Петрозаводске с 10 по 23 июля проходит профилактическое мероприятие "Безопасный автобус".

За 3 дня мероприятия сотрудниками ГИБДД пресечено 74 нарушения Правил дорожного движения водителями автобусов.

Только за один день сотрудники Госавтоинспекции отстранили от управления четырех водителей, которые управляли транспортными средствами и осуществляли перевозку пассажиров по регулярным маршрутам на основании национальных водительских удостоверений, выданных в других государствах.

В отношении данных водителей составлены административные материалы.

Штрафные санкции предусмотрены не только на водителей, но и на перевозчиков. В отношении должностных лиц вынесены определения об административном правонарушении за допуск к управлению транспортными средствами для работы на них вышеуказанных водителей. За нарушение закона им придется заплатить 50 тысяч рублей.

Напомним, 1 июня 2017 года вступили в силу изменения в федеральный закон "О безопасности дорожного движения" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, согласно которым вводится запрет юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям допускать к управлению транспортными средствами водителей, не имеющих российских водительских удостоверений.

Данный запрет не распространяется на водителей, участвующих в международном движении, а также граждан Белоруссии.

Обязанность по выполнению указанного запрета возложена на работодателей.

Обмен иностранных водительских удостоверений производится в экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции (без привязки к месту временного проживания или пребывания заявителя, но в пределах соответствующего субъекта Российской Федерации) по результатам экзаменов на право управления транспортными средствами по наивысшей категории или подкатегории, имеющейся в иностранном водительском удостоверении, либо той категории на право обладания которой претендует заявитель.

Для получения российских национальных водительских удостоверений иностранным гражданам необходимо будет пройти три обязательных экзамена: один теоретический и два практических - на площадке и в условиях городского движения.