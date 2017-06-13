19:57, 13 Июня 2017
В Петрозаводске ищут 13-летнего мальчика
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Подросток не выходит на связь с родными, его телефон выключен.
Как сообщает паблик "Криминальный Петрозаводск", пропавшего мальчика зовут Тимофей. Ему 13 лет.
Приметы ребенка: рост 152 см, плотного телосложения. Был одет в темно-серые спортивные штаны, черную плотную толстовку с капюшоном, черную кепка, черные кроссовки с серо-белой буквой N сбоку.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении ребенка, просят позвонить по телефонам: +7 953 535 81 89 или 911 (полиция).
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