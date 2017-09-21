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Новости. Криминал
11:30, 21 Сентября 2017

В Петрозаводске мигранты платили взятки ради хороших результатов экзамена по русскому языку

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В Петрозаводске задержали сотрудницу центра, который принимал у мигрантов экзамены по русскому языку. Женщину подозревают в получении взяток, сообщает МВД Карелии.

Как отмечают в ведомстве, в карельской столице в течение некоторого времени работал центр, где мигранты могли сдать комплексные экзамены по русскому языку. В случае успешного прохождения тестирования иностранец получал сертификат, который служил основанием для получения разрешения на временное проживание в России или получения патента для работы в нашей стране.

"В правоохранительные органы поступила информация о том, что часть мигрантов в действительности экзамен не сдавали, а получали сертификат за денежное вознаграждение сотруднику указанного центра. В конце августа в результате совместных мероприятий сотрудников полиции и УФСБ России по Республике Карелия подозреваемая в получении взятки была задержана", - говорится в сообщении МВД.

В настоящее время установлено 15 эпизодов получения взяток. Суммы варьируются от 1 тыс. до 3,5 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 291.2 УК РФ "Мелкое взяточничество". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

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Комментарии

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Lana
2017-09-21 13:30:07
А что за центр? В каком образовательном учреждении функционировал? Почему не озвучивают фигуранток. Это что государственная тайна?
2017-09-21 12:42:22
я поражаюсь нашим законодателям!!!!! как вообще можно было додуматься до МЕЛКОГО взяточничества???!!! взятка - это плата за неправомерные действия в пользу дающего. какая нахер разница, тыщ или 50??? дал/взял - в тюрьму и надолго, ибо нехер давать/брать! всё! а тут - ну если по немногу - то ладно, нехай тренируются... пздц, куда катится страна???
Leopol'd
2017-09-21 12:39:26
Так они от этого хуже работали?

кир, от того, что они лучше знают русский и получат сертификат не взяткой, а через нормальный экзамен, иноземцы сразу "оформят трудовые договоры и заплатят налоги"? Не смешите!
Государство создало кормушку, а рядовые работники "кормушки" тоже захотели что-то урвать. Рыба гниет с головы.
новый
2017-09-21 11:55:22
Статистика показывает, что взяточники не успевают сгнить в тюрьме. Трехразовое питание и игры на свежем воздухе замедляют процесс гниения
кир
2017-09-21 11:48:58
За малые деньги родину продают иноземцам. Только казнить.
michail
2017-09-21 12:01:09
кир, а может для начала только пороть?
2017-09-21 12:36:39
michail, если только фаллосоподобным предметом. шоркен-поркен, так сказать

кир
2017-09-21 12:17:20
michail, иначе последствия хуже будут. Они (иноземцы) торгуют, нарушая все правила и законы, дают взятки, не оформляют трудовые договоры, не платят налоги.
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