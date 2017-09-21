В Петрозаводске мигранты платили взятки ради хороших результатов экзамена по русскому языку

В Петрозаводске задержали сотрудницу центра, который принимал у мигрантов экзамены по русскому языку. Женщину подозревают в получении взяток, сообщает МВД Карелии.

Как отмечают в ведомстве, в карельской столице в течение некоторого времени работал центр, где мигранты могли сдать комплексные экзамены по русскому языку. В случае успешного прохождения тестирования иностранец получал сертификат, который служил основанием для получения разрешения на временное проживание в России или получения патента для работы в нашей стране.

"В правоохранительные органы поступила информация о том, что часть мигрантов в действительности экзамен не сдавали, а получали сертификат за денежное вознаграждение сотруднику указанного центра. В конце августа в результате совместных мероприятий сотрудников полиции и УФСБ России по Республике Карелия подозреваемая в получении взятки была задержана", - говорится в сообщении МВД.

В настоящее время установлено 15 эпизодов получения взяток. Суммы варьируются от 1 тыс. до 3,5 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 291.2 УК РФ "Мелкое взяточничество". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.