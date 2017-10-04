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Новости. Общество
13:09, 04 Октября 2017
фото: © Fotolia / chalabala

В Петрозаводске могут начать изготавливать оборудование для турецкой АЭС

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Компания "АЭМ-технологии" одобрена турецким Агентством по атомной энергии в качестве изготовителя оборудования для АЭС "Аккую", которая будет строиться в Турции с участием России.

Как пишет РИА Новости, одобрение "АЭМ-технологий" в качестве изготовителя и выдача компании соответствующего сертификата ТАЕК даёт право филиалам компании — заводам "Атоммаш" (Волгодонск, Ростовская область) и "Петрозаводскмаш" (Петрозаводск) производить оборудование для турецкого проекта, поясняется в сообщении. На "Атоммаше", в частности, будут выпускаться корпуса ядерных реакторов для энергоблоков АЭС "Аккую".

Проект АЭС "Аккую" включает в себя четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения "3+", соответствующими самым высоким, так называемым "постфукусимским" стандартам безопасности. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт.

Стоимость проекта составляет порядка 20 миллиардов долларов. Турецкая сторона рассчитывает на ввод первого блока АЭС в 2023 году.

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