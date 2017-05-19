В Петрозаводске ночные воришки захотели полакомиться мясом и рыбой

Сотрудники вневедомственной охраны задержали в "Ленте" двоих похитителей.

Около часа ночи 18 мая в гипермаркете "Лента" на Кукковке сработало средство экстренного вызова полиции. На место происшествия незамедлительно прибыл экипаж группы задержания.

Сотрудники вневедомственной охраны выяснили, что двое мужчин 1975 и 1981 года рождения совершили хищение продуктов питания (колбаски, шоколад, филе лосося и свиную шею) на крупную сумму. Граждане были задержаны и доставлены в отдел полиции.