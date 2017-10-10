В Петрозаводске перед судом предстанет водитель, совершивший смертельное ДТП на Комсомольском проспекте

Прокуратура Петрозаводска утвердила обвинительное заключение в отношении 27- летнего местного жителя, обвиняемого в ДТП, в котором погиб его пассажир.

В июле 27-летний житель Петрозаводска возвращался утром со своим другом из ночного клуба. Двигаясь на Audi со стороны центра в сторону Кукковки, значительно превысил скорость движения и на проспекте Комсомольском иномарка врезалась в опору уличного освещения.

Пассажир погиб на месте происшествия.

ДТП попало в обзор камер уличного наблюдения, что позволило эксперту установить скорость движения автомобиля, которая составила около 150 км/ч.

Audi обвиняемый приобрел всего за 3 месяца по смертельного ДТП.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч.4 ст.264 УК РФ (нарушение ПДД лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Статья предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.