13:05, 02 Июня 2017
В Петрозаводске пьяная девушка обокрала приятельницу своего отца
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Молодая женщина поживилась крупной суммой и получила "условку".
Петрозаводский городской суд 1 июня вынес приговор ранее судимой женщине, которая в декабре прошлого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире у своего отца, похитила из кошелька малознакомой женщины, находящейся в гостях, 95 тысяч рублей.
Суд взыскал с осужденной в пользу потерпевшей 95 тысяч рублей.
Назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
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