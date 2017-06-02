В Петрозаводске пьяная девушка обокрала приятельницу своего отца

Молодая женщина поживилась крупной суммой и получила "условку".

Петрозаводский городской суд 1 июня вынес приговор ранее судимой женщине, которая в декабре прошлого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире у своего отца, похитила из кошелька малознакомой женщины, находящейся в гостях, 95 тысяч рублей.

Суд взыскал с осужденной в пользу потерпевшей 95 тысяч рублей.

Назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.