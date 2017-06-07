Новости. Криминал
12:14, 07 Июня 2017

В Петрозаводске подростка поймали на краже 16 коробок конфет

По теме

В Петрозаводске подростка поймали на краже 16 коробок конфет
07.06.17 12:14
Изувеченный приятелем житель Карелии следователям сказал, что это он сам себя порезал
07.06.17 12:05
Грузовик насмерть задавил девушку на трассе в Карелии
07.06.17 10:46
Все новости
Загрузка...

За минувшие сутки в Петрозаводске зарегистрировано две попытки кражи из магазинов, сообщает МВД Карелии.

Сообщение о первом преступлении поступило в отдел полиции Петрозаводска. В одном из сетевых магазинов Кукковки подросток попытался вынести, не оплатив, 16 небольших коробок конфет общей стоимостью более 4,5 тысяч рублей. Охранники задержали воришку и пердали сотрудникам полиции. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый, ранее судимый несовершеннолетний петрозаводчанин, находится под подпиской о невыезде.

Аналогичным образом сходил за покупками и житель Октябрьского проспекта. Он зашел в один из крупных магазинов, расположенных в районе, и попытался вынести продукты на 2,6 тысячи рублей. На выходе его остановили сотрудники охраны и передали полицейским. По данному факту также возбуждено уголовное дело о попытке совершения кражи. Подозреваемый 1983 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, свою вину признал.

По теме

В Петрозаводске подростка поймали на краже 16 коробок конфет
07.06.17 12:14
Изувеченный приятелем житель Карелии следователям сказал, что это он сам себя порезал
07.06.17 12:05
Грузовик насмерть задавил девушку на трассе в Карелии
07.06.17 10:46
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.05.2017, 14:48
"Она лежала и уходила из жизни"
02.06.2017, 14:17
Синоптики рассказали, когда придет тепло в Карелию
05.06.2017, 10:25
Стало известно, когда отключат горячую воду в Петрозаводске
31.05.2017, 14:39
Шквалистый ветер и снег надвигаются на Карелию
05.06.2017, 07:20
Житель Карелии пожаловался Путину, что мы живем хуже некуда
02.06.2017, 11:45
Сроки отключения горячей воды в Петрозаводске перенесут из-за холодов

Аналитика

Сегодня 11:52
Политкухня
Выборы для Парфенчикова
Политолог Олег Реут считает, что губернаторские выборы в Карелии пройдут по безальтернативному сценарию, а явка не превысит 30 процентов.
"А если не можете – уходите!" 8
05.06.2017 10:45
Зашли в тупик
02.06.2017 12:03
Включайся! Тарифная линейка нового поколения от МегаФона
02.06.2017 11:20
Аврам Склярский: "Закон о столичном статусе очень нужен Петрозаводску" 22
02.06.2017 10:39
Вся аналитика

Чтиво

06.06.2017 10:58
Личное мнение
Ни заказчиков, ни провокаторов 3
Политический публицист Олег Реут размышляет о странностях общественной кампании, организованной в поддержку руководителя карельского "Мемориала" Юрия Дмитрия.
Военком требует, чиновников задержали, "Черника" не поспеет 2
05.06.2017 16:20
"Кому-то стало скучно без конфликта" 2
05.06.2017 09:35
Один день из жизни сотрудника отдела запасных частей ПКФ "Слово"
31.05.2017 10:00
архив чтиво

Медиа

Веселый велопарад в Петрозаводске
28.05.2017 17:11
все фото и видео

Афиша

В театрах (1)
Эликсир любви
В кинотеатрах (10)
Чудо-Женщина
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Спасатели Малибу
Одаренная
Подводная эра
детям
Чужой: Завет
Нелюбовь
Меч короля Артура
Пираты Карибского моря. Мертвецы не рассказывают сказки
Большой
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»