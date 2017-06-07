В Петрозаводске подростка поймали на краже 16 коробок конфет

За минувшие сутки в Петрозаводске зарегистрировано две попытки кражи из магазинов, сообщает МВД Карелии.

Сообщение о первом преступлении поступило в отдел полиции Петрозаводска. В одном из сетевых магазинов Кукковки подросток попытался вынести, не оплатив, 16 небольших коробок конфет общей стоимостью более 4,5 тысяч рублей. Охранники задержали воришку и пердали сотрудникам полиции. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый, ранее судимый несовершеннолетний петрозаводчанин, находится под подпиской о невыезде.

Аналогичным образом сходил за покупками и житель Октябрьского проспекта. Он зашел в один из крупных магазинов, расположенных в районе, и попытался вынести продукты на 2,6 тысячи рублей. На выходе его остановили сотрудники охраны и передали полицейским. По данному факту также возбуждено уголовное дело о попытке совершения кражи. Подозреваемый 1983 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, свою вину признал.