14:47, 05 Июня 2017
В Петрозаводске подросток украл из магазина две бутылки коньяка
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В карельской столице сотрудники вневедомственной охраны задержали подростка, похитившего в магазине две бутылки коньяка.
В субботу в Петрозаводске группа задержания получила сообщение от оперативного дежурного, что в магазине на улице Парфенова было совершено хищение двух бутылок коньяка.
Вскоре на одной из улиц был задержан схожий по приметам 17-летний молодой человек, при котором были обнаружены две бутылки армянского коньяка.
Задержанного доставили в отдел полиции.
Возбуждено уголовное дело по ст.161 УК РФ – "Грабеж".
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