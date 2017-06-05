В Петрозаводске подросток украл из магазина две бутылки коньяка

В карельской столице сотрудники вневедомственной охраны задержали подростка, похитившего в магазине две бутылки коньяка.

В субботу в Петрозаводске группа задержания получила сообщение от оперативного дежурного, что в магазине на улице Парфенова было совершено хищение двух бутылок коньяка.

Вскоре на одной из улиц был задержан схожий по приметам 17-летний молодой человек, при котором были обнаружены две бутылки армянского коньяка.

Задержанного доставили в отдел полиции.

Возбуждено уголовное дело по ст.161 УК РФ – "Грабеж".