В Петрозаводске пройдет фестиваль еды

Лучшие повара города покажут свое мастерство.

Большой фестиваль еды "Food Fest" пройдет в Петрозаводске 23-24 сентября.

Организаторы приглашают на праздник всех, кто любит вкусно поесть и хочет провести этот день в компании хороших друзей.

На фестивале соберутся известные рестораны Петрозаводска, кафе быстрого питания, пиццерии, суши-бары и местные производители продуктов питания. Вы сможете пройтись по ресторанному дворику, окунуться в гастрономическое путешествие, поучаствовать в мастер-классах и получить советы от диетологов.

Вся территория мероприятия будет разделена на тематические зоны: ресторанный дворик, фермерский рынок, мастер-классы от шеф-поваров, лекторий, советы от диетологов. Также в программе кулинарные поединки, КвестFood, конкурс "Я больше съем", соревнования среди ресторанов и кафе Петрозаводска на кубок "Food Fest".

На фестиваль приглашают прийти всей семьей. Праздник еды состоится с 12.00 до 19.00 на территории жилого комплекса "Александровкий" (ул. Казарменская, 4).