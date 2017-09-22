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Новости. Общество
18:20, 22 Сентября 2017

В Петрозаводске пройдут массовые проверки водителей

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В Петрозаводске пройдут профилактические мероприятия по массовой проверке водителей на предмет управления транспортными средствами в состоянии опьянения, сообщили в ГИБДД города.

В предстоящие выходные - 23 и 24 сентября в вечернее время Госавтоинспекция Петрозаводска проведет профилактические мероприятия по массовой проверке водителей на предмет управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

Не оставайтесь равнодушными, если Вы видите, что водитель с признаками опьянения садится за руль автомобиля - позвоните и сообщите о данном факте в ГИБДД.

Телефон дежурной части ГИБДД Петрозаводска - 715-900, 78-44-44 или с мобильного телефона на короткий номер 102.

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