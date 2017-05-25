В Петрозаводске пропал подросток

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20:07, 25 Мая 2017

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Мальчик не выходит на связь с родными уже три дня.

Отделом полиции №2 УМВД России по Петрозаводску разыскивается Александр Владимирович Черненко 2002 года рождения. Подросток ушел из дома 22 мая, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: среднего роста, худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие.

Был одет: темно-синяя куртка, темные джинсы, черные кроссовки, темно-синяя кепка.

"Просим всех, кто располагает какой-либо информацией о месте нахождения Александра Черненко или видел его после 09.00 час. 22.05.2017 года, сообщать по телефонам: 8-911-421-19-54, 8-981-405-41-44, (8142)-739-240, или 02 (с мобильного 102)", - пишут в паблике "Жди меня. Поиск людей на территории Карелии".

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