11:30, 11 Июля 2017
В Петрозаводске разыскивают ребенка с особыми приметами
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Мальчик пропал почти сутки назад.
Полиция Петрозаводска разыскивает Артема Б., 22.09.2005 года рождения, который 10 июля около 16 часов ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение не известно.
Приметы: рост около 140 см, худощавого телосложения, глаза голубые, лицо бледное, волосы светло-русые, короткая стрижка. Особые приметы: шрамы на затылке, левое ухо проколото, косолапость.
Был одет: футболка, шорты, черно-салатовые кроссовки. Может находиться в районе ул. Мелентьевой, пескобазы. Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о месте нахождения Артема Б. или видел его после 16 часов 10 июля, сообщать по телефонам: (8142) 739154, 78-05-81, 71-53-27, 89114076167 или 02.
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