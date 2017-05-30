В Петрозаводске суд оштрафовал молодого человека за нежелание служить в армии

Петрозаводский городской суд оштрафовал на 180 тысяч рублей молодого человека за уклонение от призыва на военную службу.

"Петрозаводским городским судом вынесен приговор Х., который в период весеннего призыва 2016 года после получения повестки в военном комиссариате города Петрозаводска, не желая служить в рядах Вооруженных сил РФ, уклонился от прохождения медицинского освидетельствования, в том числе обязательных диагностических и лабораторных исследований.

Судом назначено наказание в виде штрафа в размере 180 тысяч рублей", - говорится в сообщении суда.

Приговор пока не вступил в силу.