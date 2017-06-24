В Петрозаводске уволена директор лицея №13 Галина Васильева

Мэрия Петрозаводска расторгла трудовой договор с Галиной Васильевой, которая много лет возглавляла лицей №13 на Кукковке и является депутатом Петросовета от КПРФ.

Как написала "ВКонтакте" учитель Нина Митроченкова, 23 июня в лицее №13 происходило торжественное вручение аттестатов выпускникам. Пяти обучающимся были вручены золотые медали. Получали ребята документы из рук директора - Васильевой Галины Васильевны.

"И вдруг в разгаре выпускного вечера мы узнаем, что Галина Васильевна уже не директор.23 июня она уволена с занимаемой должности без объяснения причин приказом сити – менеджера Мирошник И.Ю. Директор уволена в тот период, когда продолжаются экзамены, 9-е классы еще не получили аттестаты, не проведен набор в 10 –е классы. В разгаре работы по ремонту школьного здания (бассейна, крыши, межпанельных швов на стенах)", - написала Нина Митроченкова.

"Я лично догадываюсь о причинах увольнения. Галина Васильевна для республиканских и городских властей человек неудобный. Будучи депутатом Заксобрания, а теперь Петросовета, всегда занимала принципиальную и жесткую позицию, часто не совпадающую с позицией власти. Можно вспомнить , как она боролась с так называемой оптимизацией – закрытием сельских школ в республике, закрытием школы - интерната №22 в Петрозаводске. Еще одна форма "оптимизации" - перевод на 5 –дневку школ города в середине учебного года по устному распоряжению мэрии. Директор этому указанию не подчинилась, так как, сделав запросы в Роспотребнадзор и прокуратуру, получила ответы о неправомерности такого решения городских властей", - написала коллега Васильевой.

"В течение всего прошлого учебного года управление образование требовало перенести сроки выплаты заработной платы работникам лицея №13. Эти сроки устанавливаются Коллективным договором, и ничем иным. Галина Васильевна, понимая, что у педагогов есть кредиты, ипотеки, сроки не перенесла. Понятно, что банки входить в положение учительства не будут", - отметила она.

"И вот уволен директор стабильно работающего образовательного учреждения, имеющего хорошие результаты работы, очень востребованного в микрорайоне и городе. И время выбрано трусливым руководством города очень удобное, большинство учителей ушли в отпуск. Самое время для разрушения образования", - добавила Нина Митроченкова.