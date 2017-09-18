В Петрозаводске в ДТП пострадала 4-летняя девочка

Ребенок 2013 года рождения получила травмы при столкновении автомобилей в Петрозаводске, сообщили в ГИБДД города.

В минувшее воскресенье 17 сентября в 12.52 в районе пересечения Комсомольского и Лесного проспектов произошло столкновение автомобилей Hyundai Getz и Chevrolet.

В результате дорожно-транспортного происшествия 4-летняя пассажирка автомобиля Hyundai получила телесные повреждения, ей оказана разовая медицинская помощь.