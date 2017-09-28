12:52, 28 Сентября 2017
В Петрозаводске вор раздел манекен в магазине
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Благодаря действиям петрозаводских полицейских предпринимателю будет возвращен похищенный товар, сообщает МВД Карелии.
В отдел полиции Петрозаводска обратились работники торговли, которые имеют отдел по продаже одежды в районе Октябрьского проспекта. Они сообщили, что перед входом в отдел установлен манекен, с помощью которого демонстрировалась мужская куртка. Одежда исчезла в один из сентябрьских дней.
В раскрытии кражи помогли записи видеокамер. На них был запечатлен мужчина, незаметно похитивший одежду. Оперативники установили его личность. Ранее судимый 20-летний петрозаводчанин успел сбыть похищенное.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
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