В Петрозаводске загорелся троллейбус

В четверг на Первомайской проспекте произошел пожар в троллейбусе, сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе.

Инцидент произошел в 18 часов на остановке "Улица Сорокская".

"Пожар в троллейбусе №335, принадлежащем ПМУП "Городской транспорт". В результате поврежден контактор на площади 0,01 кв.м. Причина: неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства", - отмечается в сообщении ЕДДС.

В результате случившегося никто не пострадал.