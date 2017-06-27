В Петрозаводске завершены поиски студентки, которая вышла из общежития и не вернулась

Пропавшая в Петрозаводске 19-летняя девушка найдена, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

Девушка нашлась в минувший понедельник вечером.

"Она жива и здорова", - сказали в МВД, не уточнив, где пропадала 19-летняя студентка.

Напомним, в Петрозаводске 19-летняя студентка Ксения Я. вышла из общежития 25 июня и не вернулась.

Полиция 26 июня объявила ее в розыск.