15:45, 27 Июня 2017
В Петрозаводске завершены поиски студентки, которая вышла из общежития и не вернулась
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Пропавшая в Петрозаводске 19-летняя девушка найдена, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.
Девушка нашлась в минувший понедельник вечером.
"Она жива и здорова", - сказали в МВД, не уточнив, где пропадала 19-летняя студентка.
Напомним, в Петрозаводске 19-летняя студентка Ксения Я. вышла из общежития 25 июня и не вернулась.
Полиция 26 июня объявила ее в розыск.
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