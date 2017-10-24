В петрозаводской "Ленте" женщина пыталась расплатиться за товар игрушечными деньгами

В гипермаркете на улице Ленинградской в Петрозаводске 39-летняя жительница Пудожа пыталась расплатиться за товар сувенирными купюрами "Банка приколов", похожими на пятитысячные банкноты.

Как рассказали в региональном отделе Росгвардии во вторник, инцидент произошел в воскресенье около 23 часов.

"Сотрудники вневедомственной охраны прибыли на сработку тревожной сигнализации в гипермаркет, расположенный на улице Ленинградской. Наряд выяснил, что 39-летняя женщина из Пудожа пыталась расплатиться за товар тремя сувенирными купюрами "Банка приколов", похожими на пятитысячные банкноты", - отметили в ведомстве.

Вместе с пудожанкой был 24-летний молодой человек, у которого, по информации правоохранителей, тоже имелась при себе подобная "наличность".

"Общая сумма ущерба, который злоумышленники могли нанести торговому заведению, составила 15500 рублей", - сообщили в Росгвардии.

Задержанные граждане переданы сотрудникам полиции.