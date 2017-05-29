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17:20, 29 Мая 2017

В России водителей хотят тестировать на агрессивность

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В Институте психиатрии имени Сербского разрабатывают новые тесты для желающих получить автомобильные права.

В Федеральном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии (ФМИЦПН) им. В.П. Сербского разрабатывают новый формат проверки россиян, желающих получить права, сообщают "Известия". Речь идет о психологическом тестировании, которое позволит выявить уровень агрессивности и враждебности будущего водителя. Психологи пришли к выводу, что профилактическая работа с водителями может значительно сократить количество ДТП.

По словам руководителя Института медико-психологической поддержки в Германии Томаса Вагнера, превышение скорости даже на 20 км/ч следует считать грубым нарушением.

- А если человек замечен в превышении скорости в пять и более раз, необходимо применять определенные меры. Согласно исследованию, у таких водителей имеются нарушения психики, - отметил специалист.

По его словам, часть таких водителей имеет проблемы с самоконтролем во всех сферах жизни, а не только на дороге. Помочь нарушителям может работа с психологом.

Научный сотрудник лаборатории психогигиены и психопрофилактики центра им. В. П. Сербского Дмитрий Калинкин пояснил, что сегодня закон не предусматривает направление врачом-психиатром автомобилиста на дополнительные исследования. Проверка у психолога обязательна только для профессиональных водителей.

- Мы разрабатываем ряд клинико-психологических инструментов и психологических критериев допуска или недопуска к вождению, - рассказал Дмитрий Калинкин. - В частности, хотим увеличить роль психологического исследования водителей.

Инициативу центра имени Сербского поддержали в профессиональной медицинской среде, а вот в сообществе автомобилистов отнеслись сдержанно.

- Кто будет тестировать и где мы найдем людей, чтобы покрыть всю страну? - задался вопросом председатель Союза автошкол Александр Ачкасов. - Люди хотят показать, что они работают, но если им задать вопрос о штате, кабинетах и т.д., на этом все закончится. К безопасности на дорогах эта инициатива отношения не имеет.

По его мнению, гораздо более действенной мерой было бы тестирование тех, кто более одного раза попался на грубом нарушении, например, не пропустил скорую помощь - по аналогии с "тестом на идиотизм" (Idiotentest), который практикуют в Германии.

Помимо этого, эксперты говорят, что еще один этап при получении прав потребует не только трат бюджетных средств, но и создаст дополнительную почву для коррупции.

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