15:27, 05 Июля 2017
В России введена обязательная регистрация беспилотников
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С 5 июля владельцев беспилотных летательных аппаратов, имеющие вес от 250 граммов до 30 килограммов, обязали регистрировать технику.
Соответствующие изменения внесены в Воздушный кодекс РФ. Заниматься постановкой беспилотников на учет предстоит подведомственному Минтрансу ФГУП "ЗащитаИнфоТранс", сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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