В розничной торговле Карелии растут пессимистичные ожидания

Среди руководителей организаций розничной торговли Карелии резко увеличилось число тех, кто ожидает ухудшения ситуации в отрасли.

Это следует из результов выборочного обследования деловой активности в розничной торговле, проведенного в I квартале 2017 года сотрудниками Карелиястата.

Количество тех, кто оценивает экономическую ситуацию в розничной торговле региона как благоприятную и удовлетворительную по итогам I квартала сократилось до 80,7%. В IV квартале 2016 года их было 89,2%.

Подробнее о пессимистичных прогнозах читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".