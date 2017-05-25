09:55, 25 Мая 2017
В розничной торговле Карелии растут пессимистичные ожидания
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Среди руководителей организаций розничной торговли Карелии резко увеличилось число тех, кто ожидает ухудшения ситуации в отрасли.
Это следует из результов выборочного обследования деловой активности в розничной торговле, проведенного в I квартале 2017 года сотрудниками Карелиястата.
Количество тех, кто оценивает экономическую ситуацию в розничной торговле региона как благоприятную и удовлетворительную по итогам I квартала сократилось до 80,7%. В IV квартале 2016 года их было 89,2%.
Подробнее о пессимистичных прогнозах читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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